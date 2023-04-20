Vicdansızlığın böylesi! Dehşet anları anbean görüntülendi

Mahalle sakini Ela Durmazer ise, "Bu olay gerçekten çok üzücü. Bunun gibi birçok vaka var. Hayvan çok kötüydü. Omuriliğine saplanmış bir kurşun var. Şu an hayvan ameliyata da alınamıyor çünkü çok riskli bir ameliyat. Vücudunun güçlendirilmesi için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız böyle şeylerin yapılmaması. Hiçbir koşulda hiçbir canlıya silahla ateş edilmemesi gerektiğini artık lütfen herkes duysun. Hiçbir canlıya bu yapılmayacak. Ve yapılmaması için tutanağı ben tutturdum. En azından hukuki sürecin başında olacağız" diye konuştu.