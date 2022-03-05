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İstanbul Başakşehir'de korkunç olay! Köpeğe ateş eden cani tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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İstanbul Başakşehir’de korkunç olay! Köpeğe ateş eden cani tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla vurarak yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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