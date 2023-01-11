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Silahlı saldırgan sokak köpeklerine ateş açtı! Köpekleri korumak için canını siper etti

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Giriş: 11.01.2023 11:14
İstanbul Ümraniye'de parka gelen eli silahlı bir kişi, parktaki köpeklere ateş açtı. O sırada köpekleri besleyen hayvansever Özlem Gürel saldırgana engel oldu. Köpeklerden birini silahla yaralayan saldırgan ev hapsine çarptırıldı.
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