Silahlı saldırgan sokak köpeklerine ateş açtı! Köpekleri korumak için canını siper etti

İstanbul Ümraniye'de parka gelen eli silahlı bir kişi, parktaki köpeklere ateş açtı. O sırada köpekleri besleyen hayvansever Özlem Gürel saldırgana engel oldu. Köpeklerden birini silahla yaralayan saldırgan ev hapsine çarptırıldı.

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