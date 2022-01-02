02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da araçtan köpeğe ateş edip yaralayan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da araçtan köpeğe ateş edip yaralayan şüpheli yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2022 18:39
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, bir köpeği seyir halindeki araçtan tüfekle ateş açarak yaralayan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Köpeğin vurulma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Viranşehir'in Gönüllü Mahallesi yakınlarında 31 Aralık 2021 günü saat 16.00'da meydana geldi.

İddiaya göre, ilçe merkezine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 63 HU 987 plakalı kamyonetten seyir halindeyken, yolun karşısına geçen köğeğe tüfekle ateş edildi.

Saçmaların isabet ettiği köpek yaralandı. Yolun ortasına yığılan köpeğin vurulma anı ise kamyonetin arkasından gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaralı köpek yol ortasında kalırken, sürücüler ise durmayıp yoluna devam etti.



GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Köpeğin vurulma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.

Görüntüler üzerine Viranşehir Kaymakamlığı talimatıyla jandarma ekipleri harakete geçti.

Yaralı köpeğin bulunması için ekipler arama çalışmasını başlatırken, Viranşehir Kaymakamlığı ise yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada olayın faili olan şüphelinin jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"31.12.2021 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında ilçemiz Gömülü Mahallesi sınırları içerisinde bir sokak köpeğine ateşli silah ile ateş edildiği ve olayla ilgili video görüntülerin olduğu bilgisi vakit kaybedilmeksizin jandarma ekiplerimizce değerlendirilmiş, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla olaya müdahale edilmiştir. Olayın faili olduğu değerlendiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği ve konunun hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur".

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüzüne demir saplandı
Yüzüne demir saplandı
Köpeğe ateş edip yaralayan kişi yakalandı
Köpeğe ateş edip yaralayan kişi yakalandı
Gümüşhane’de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane'de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Ölümle burun buruna! Alev topuna döndü
Ölümle burun buruna! Alev topuna döndü
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Atatürk Stadyumu’nda yangın
Atatürk Stadyumu'nda yangın
Şişeden çıkan profesörü şoke etti
Şişeden çıkan profesörü şoke etti
Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara’da!
Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara'da!
Kedilerin derisini yüzdüler ihbarından bakın ne çıktı
Kedilerin derisini yüzdüler ihbarından bakın ne çıktı
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
FOX’a Maske Kimsin Sen? tepkisi
FOX'a "Maske Kimsin Sen?" tepkisi
Bir ayda 86 kişi sahte içkiden öldü!
Bir ayda 86 kişi sahte içkiden öldü!
Daha Fazla Video Göster