Sivas’ta tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Kazada midibüs şoförü ile araçta bulunan 10 kişi B.Y. , H.Y., H.Y. M.Ş.Y., A.Y., G.Y., B.Y., A.Y. ve A.K. yaralandı.

Yaralılardan G.Y. ve A.Y, Gürün Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazanın, yaralananların bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Bitlis'ten Bursa'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.