Sivas'ta tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
Feci kaza Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüs şoförü ile araçta bulunan 10 kişi B.Y. , H.Y., H.Y. M.Ş.Y., A.Y., G.Y., B.Y., A.Y. ve A.K. yaralandı.
Yaralılardan G.Y. ve A.Y, Gürün Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazanın, yaralananların bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Bitlis'ten Bursa'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.
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