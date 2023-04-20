Ankara'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 1 ölü, 11 yaralı
Ankara'da, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 aracın birbirine girdiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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