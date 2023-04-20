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Görüntüler Bursa'dan... Arı kovanlarını tek tek parçaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Görüntüler Bursa’dan... Arı kovanlarını tek tek parçaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek 11 adet arı kovanını parçaladı. Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi.

Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'de aç kalan ayı, köye kadar indi.

Görüntüler Bursa’dan... Arı kovanlarını tek tek parçaladı

Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi.


Ayının zarar verdiği arılar da telef oldu.

Görüntüler Bursa’dan... Arı kovanlarını tek tek parçaladı

Kovanlarını kontrol etmek için gelen Mustafa Arabacı, "Dün akşam bakmıştım. Bir sorun yoktu. 22 bin lira zararım var" dedi.

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