Görüntüler Bursa'dan... Arı kovanlarını tek tek parçaladı
YAŞAM İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde aç kalan ayı, köye inerek 11 adet arı kovanını parçaladı. Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi.
Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'de aç kalan ayı, köye kadar indi.
Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi.
Ayının zarar verdiği arılar da telef oldu.
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