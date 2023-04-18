TOGG Ordu’da vatandaşı mutluluktan ağlattı





"TÜRKİYE, DÜNYAYLA REKABET EDEBİLME AŞAMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMI ATMIŞTIR"

Protokol üyeleri ile birlikte selamlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "İlk yerli ve milli araç TOGG'un Ordu'ya getirilmesine şahit olduk ve burada vatandaşlarımızın yerli ve milli gururu görmeleri için buraya getirdik. Türkiye artık çok büyüyor. Sadece ekonomik ve refah seviyesi olarak değil, ülke olarak da artık gerçekten dünyada adından bahsedilen ülkeler arasına girmeye aday bir şekilde çalışmalarına yön veriyor. Özellikle son zamanlardaki araç teknolojilerindeki yapılan yatırımlar ve bunlarla ilgili yan sanayilerin gelişmesi, Türkiye'nin bu alandaki dünyayla rekabet edebilme aşamasında çok önemli bir adımı atmıştır.

Bunun devamı inşallah gelecektir. diğer taraftan savunma sanayisinde İHA ve SİHA'lar ile gerçekten Türkiye artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, dünyaya İHA ve SİHA ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Bunlar üreterek ve yatırım yaparak, hizmet ederek ve hep birlikte büyüyerek bir Türkiye vizyonu ortaya koyma aşkının ve şevkinin ürünleridir. Bu ürünün bir tanesini de bugün Ordulu kardeşlerimiz ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Ordu ile birlikte nice güzel başarılara ve kalkınma hamlelerine şahitlik edeceğiz" dedi.