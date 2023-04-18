Togg İstanbul’da yeni merkezinde: İlk mağaza açıldı

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.

Togg Deneyim Merkezi şimdi İstanbul Yedi Mavi'de.



T10X akıllı cihazımızı yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için sizleri de bekliyoruz. #USECASEMobility®️#Togg pic.twitter.com/k3HV3GaFjy — Togg (@Togg2022) April 18, 2023

DENEYİM MERKEZLERİ

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya