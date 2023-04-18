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Togg İstanbul'da yeni merkezinde: İlk mağaza açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Togg İstanbul’da yeni merkezinde: İlk mağaza açıldı

Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı. Togg'un T10X akıllı cihazını yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek isteyen vatandaşları misafir edecek.

Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.

Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.

DENEYİM MERKEZLERİ

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ

Antalya, Bursa Togg Gemlik Tesisi, İstanbul Ümraniye, Kayseri Kocasinan, Samsun İlkadım

TOGG SERVİS NOKTALARI
Adana Yüreğir, Ankara Çankaya, Ankara Etimesgut, Antalya Kepez, Antalya Muratpaşa, Balıkesir Bandırma, Bursa Togg Gemlik Tesisi, Bursa Nilüfer,
Çorum Merkez, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, Eskişehir Odunpazarı, Gaziantep Şehitkamil, İstanbul Avcılar, İstanbul Üsküdar, İstanbul Zeytinburnu,
İzmir Bornova, İzmir Çiğli, Kayseri, Kocaeli Gebze, Samsun, Şanlıurfa Haliliye, Trabzon Ortahisar

TOGG TESLİMAT NOKTALARI

Adana Yüreğir, Ankara Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Gemlik Tesisi, Diyarbakır Bağlar,Erzurum, İstanbul Zeytinburnu, İzmir Bornova
Kayseri, Samsun

İşte Togg’un servis ve teslimat noktası İŞTE TOGG'UN SERVİS VE TESLİMAT NOKTASI

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