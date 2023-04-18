Togg İstanbul'da yeni merkezinde: İlk mağaza açıldı
Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı. Togg'un T10X akıllı cihazını yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek isteyen vatandaşları misafir edecek.
Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.
Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.
ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.
Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.
Togg Deneyim Merkezi şimdi İstanbul Yedi Mavi'de.— Togg (@Togg2022) April 18, 2023
T10X akıllı cihazımızı yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek için sizleri de bekliyoruz. #USECASEMobility®️#Togg pic.twitter.com/k3HV3GaFjy
DENEYİM MERKEZLERİ
İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ
Antalya, Bursa Togg Gemlik Tesisi, İstanbul Ümraniye, Kayseri Kocasinan, Samsun İlkadım
TOGG SERVİS NOKTALARI
Adana Yüreğir, Ankara Çankaya, Ankara Etimesgut, Antalya Kepez, Antalya Muratpaşa, Balıkesir Bandırma, Bursa Togg Gemlik Tesisi, Bursa Nilüfer,
Çorum Merkez, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, Eskişehir Odunpazarı, Gaziantep Şehitkamil, İstanbul Avcılar, İstanbul Üsküdar, İstanbul Zeytinburnu,
İzmir Bornova, İzmir Çiğli, Kayseri, Kocaeli Gebze, Samsun, Şanlıurfa Haliliye, Trabzon Ortahisar
TOGG TESLİMAT NOKTALARI
Adana Yüreğir, Ankara Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Gemlik Tesisi, Diyarbakır Bağlar,Erzurum, İstanbul Zeytinburnu, İzmir Bornova
Kayseri, Samsun
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