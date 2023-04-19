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Çorum'da dehşete düşüren olay! Tartışan iki çocuk birbirini bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Çorum’da dehşete düşüren olay! Tartışan iki çocuk birbirini bıçakladı

Çorum’da 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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