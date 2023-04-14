Hatay’da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: O gece bizim için kabustu

Kurnaz, "Yüzlerce insan bizim dükkanın önüne durdu. Çok şiddetli yağmur vardı. O gece bizim için kabustu. Bazı eşyalarımız zarar gördü. Camlar kırıldı. İnsanlar şortla, terlikle sokaktalardı. Herkese kapımızı açtık. Hala iş yerinde yatıp kalkıyoruz. Hayata tutunmak zorundayız" diye konuştu.

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