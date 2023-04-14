Asrın felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte Hatay’da depremde 600 yıllık tarihi caminin yıkılma anı
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 600 yıllık tarihi Mahremiye Camisi yıkıldı. Mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi caminin yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.
Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonucunda, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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