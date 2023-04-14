Asrın felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte Hatay’da depremde 600 yıllık tarihi caminin yıkılma anı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.