Julia Ituma’nın sır ölümde yeni detay! Neden atladı? Son mesajı ortaya çıktı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı 18 yaşındaki Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde dün ölü bulundu. Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Yaşanan dehşetin ardından genç yıldızın ailesi İstanbul’a gelirken, Julia Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya döndü. 607 no’lu odada kalan Ituma’nın gece boyunca arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. İşte genç yıldızın ölmeden önceki son mesajı...
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımı, önceki gün İtalya'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul'a geldi. Takım maçın oynanacağı Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Salonu'nun yakınındaki Volley Otel'e yerleşti. Önceki akşam oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından Igor Gorgonzola Novara oyuncuları konakladıkları otele gitti.
ARKADAŞI UYUYORDU
Dün sabah saat 05.30 sularında otelin önünde kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara'nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma'nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulundu. Ituma'nın düştüğü sırada takım arkadaşının odada uyuduğu belirlendi. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Hürriyet'in haberine göre, yıldız oyuncu Julia Ituma'nın oda arkadaşı İspanyol Lucia Varela Gomez, alınan ifadesinde, "Saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben uyudum. Sabah düştüğünden haberdar oldum" dediği öğrenildi.
SON MESAJI: GOOD BYY
Öğrenilen bilgilere göre, Julia Ituma maçtan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.
Gece boyunca takım arkadaşlarına ve baş antrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma'nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna 'Good byy (Hoşça kalın)' yazdığı ortaya çıktı. Oda arkadaşı, intiharı haber alan polis odaya girdiğinde uykudan uyanıp yaşananları öğrenince şok yaşadı.
AİLESİ İSTANBUL'DA
Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla dün 19.15 sularında İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü. Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı.
TAKIM İTALYA'YA DÖNDÜ
İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya dönüyor. İstanbul Havalimanı'nda biletleme işlemlerini gerçekleştiren kafile, basın mensuplarına açıklama yapmadı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalyan temsilcisinde, teknik ekip ve voleybolcuların moralleri bozuktu.
İstanbul Havalimanı çalışanları, kafilenin işlemlerinin hızlıca tamamlanmasını sağlarken, pasaport işlemleri ve uçağa gidişleri konusunda da yardımcı oldu. İtalyan ekibini taşıyan uçak dün saat 16.30'da havalandı.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında dün Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da, 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, bu sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
ITUMA'NIN ÖLÜMÜNE DAİR KULÜBÜ IGOR GORGONZOLA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola, 18 yaşındaki voleybolcunun ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirterek, taziye mesajı paylaştı.
Igor Gorgonzola takımının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Trajedi günün ilk saatlerinde yaşandı. Türk polisi, olayın dinamiklerini araştırıyor. Igor Volley, Julia'nın ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve taziyelerini belirtiyor. Kulüp ve tüm üyeleri, soruşturma sonuçlanıncaya kadar bu konuda sessiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma'nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
Manfredi mesajında, "Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz." yorumunu yaptı.
Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma'nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.
İtalya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Julia Ituma'ya dair gelişmeleri İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Ituma'nın ailesine de haber verildiğini, İtalya Voleybol Federasyonu ve yerel makamlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu kaydetti.
ÖLÜM HABERİ İTALYA'DA ŞOK ETKİSİ YARATTI
İtalyan basını "gelecek vadeden oyuncu" olarak tanımladığı Ituma'nın ölümünü "Dram", "Trajedi" gibi başlıklarla birinci haber olarak duyururken, Ituma'nın ölümüne dair Türk basınında yer alan intihar olasılığının da dışlanmadığı bilgilerine yer verildi.
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.
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