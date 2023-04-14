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Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralamıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Gizemli bir iç ses...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Erzurum’da annesini öldürüp babasını yaralamıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Gizemli bir iç ses...

Erzurum'da dün sabah saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent, annesini öldürürken babasını ise ağır yaraladı. Saldırgan komşusu tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan dehşetin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Köşebent’in ifadesi ortaya çıktı. Cani evlat Ahmet Yavuz Köşebent, “Annemle ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi" dediği öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...

Erzurum'da yaşanan olay, dün saat 10.00 sularında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi 57 yaşındaki Serpil Köşebent'in boğazını keserek öldürdü. Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren 62 yaşındaki baba Nevzat Köşebent, oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı. Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent, çıkan arbedede elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KOMŞULAR OLMASA BABAMI DA ÖLDÜRECEKTİM"

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

BABA YOĞUN BAKIMDA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, bugün güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, bugün cuma sonrası Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Erzurum'da birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent, yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil ve babası Nevzat Köşebent ile tartıştı.

Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Oğlunun bıçak darbesiyle Serpil Köşebent hayatını kaybederken, baba oğluyla bir süre arbede yaşadı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak evden kaçan baba, karşı komşusunun evine sığındı. Saldırganın elinden bıçağı alarak etkisiz hale getiren komşu, daha sonra polise bilgi verdi.

Evlat vahşeti! Annesini öldürdü babasını yaraladı EVLAT VAHŞETİ! ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ BABASINI YARALADI
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