10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni gelişme! Notta ne yazıyor?

Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni gelişme! Notta ne yazıyor?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
ABONE OL
Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni gelişme! Notta ne yazıyor?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu 69 yaşındaki Nazmi ArıkanÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yer alan çiftlik evinde geçen yıl bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın şoförünün de katledildiği olayda, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 49 yaşındaki Ufuk Akçekaya, kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada kendini asarak yaşamına son verdi. Tek kişilik odasında, dün akşam ölü bulunan Akçekaya'nın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi.

Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen ekipler, ikilinin çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi.

Otopside Arıkan'da 47, Eker'de ise 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Nazmi Arıkan ile Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

KARAR, 29 MARTTTA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp, tutuklanan Akçekaya hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Geçen 20 Mart'ta görülen 3'üncü duruşmada savcı mütalaasını verip, Akçekaya için öldürülen Nazmi Arıkan'ı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Şerif Eker için ise 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti geçen 29 Mart'ta kararını verip Ufuk Akçekaya'yı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ufuk Akçekaya, kaldığı İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'ndeki 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında, dün akşam ölü bulundu.

Akçekaya'nın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Ünlü eğitimci çiftliğinde öldürüldü ÜNLÜ EĞİTİMCİ ÇİFTLİĞİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar NAZMİ ARIKAN CİNAYETİNDE ÇARPICI DETAYLAR
Nazmi Arıkan cinayetinde bir gözaltı! NAZMİ ARIKAN CİNAYETİNDE BİR GÖZALTI!
Cinayette düğüm çözülüyor! CİNAYETTE DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR!
Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! NAZMİ ARIKAN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA