Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü
YAŞAM AA
Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yer alan çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın şoförünün de katledildiği olayda, jandarma ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.
CANSIZ BEDENLERİNİ ÇALIŞANLAR BULDU
Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜLER
Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
JANDARMA FAİLLERİ ARIYOR
Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?
- Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 13 Temmuz İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- 15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?
- Açık lise sınavları online mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi...
- KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?
- 4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? Tercih sonuçları için tarih açıklaması
- YKS sonuçları için nefesler tutuldu! 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları erken mi açıklanacak?
- TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?