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Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yer alan çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın şoförünün de katledildiği olayda, jandarma ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

CANSIZ BEDENLERİNİ ÇALIŞANLAR BULDU

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

JANDARMA FAİLLERİ ARIYOR

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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