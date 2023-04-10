10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Yola çıkacaklar dikkat

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Yola çıkacaklar dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2023
ABONE OL
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Yola çıkacaklar dikkat

Ankara'da bazı yollar, 11 Nisan Salı günü 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında saat 10 Nisan Pazartesi günü 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA