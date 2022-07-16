16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Nazmi Arıkan cinayetinde düğüm çözülüyor! Arıkan ve şoförü neden öldürüldü?
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförünün Çanakkale Gelibolu'daki çiftlik evinde öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bir taksi şoförü katil zanlısını fotoğrafından teşhis etti. Cinayet şüphelisi İstanbul Etiler'deki evinde yakalandı. Detayları A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.