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Nazmi Arıkan cinayetinde düğüm çözülüyor! Arıkan ve şoförü neden öldürüldü?

A Haber
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Giriş: 16.07.2022 15:42
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförünün Çanakkale Gelibolu'daki çiftlik evinde öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bir taksi şoförü katil zanlısını fotoğrafından teşhis etti. Cinayet şüphelisi İstanbul Etiler'deki evinde yakalandı. Detayları A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.
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