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Zonguldak’ta ters tuş faciası! İkinci baharlarını yaşayamadan...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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Zonguldak’ta ters tuş faciası! İkinci baharlarını yaşayamadan...

Korkunç olay geçen gün Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. Balkondan eve girişi sağlayan yük asansöründeki halatın kopması sonucu 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu hayatını kaybetti, 3 gün önce evlendiği eşi 62 yaşındaki Gıymet Aloğlu yaralandı. İsmail Aloğlu ağabeyi için gözyaşı dökerek, "Aşağı inecekleri zaman yukarı basmışlar. Daha sonra halat kopmuş, düşmüşler.” dedi.

Zonguldak'ta yaşanan olay, 8 Nisan'da Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi.

Birinci katta oturup, merdiven çıkmakta zorlanan Muharrem Aloğlu'nun kendi imkanları ile balkondan eve girişi sağlayacak şekilde yaptırdığı yük asansörünün çelik halatı koptu.

Halatın kopması ile asansör, 4 metre yükseklikten yere çakıldı.

İçindeki Muharrem Aloğlu ile 5 Nisan'da evlendiği eşi Gıymet Aloğlu yaralandı.

Muharrem Aloğlu hastanede hayatını kaybetti, eşi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gıymet Aloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Muharrem Aloğlu'nun cenazesi ise Gökçebey ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

"TERS TUŞA BASINCA HALAT GERİLİP KOPMUŞ"

Mutlu Başoğlu, dedesinin evlendiği gün kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu.

65 yaşındaki İsmail Aloğlu ise ağabeyi için gözyaşı dökerek, "Aşağı inecekleri zaman yukarı basmışlar. Daha sonra halat kopmuş, düşmüşler. Hastaneye götürdüler. Ağabeyim için çok çaba harcadılar. Fakat doktor içeriden çıkınca 'Başınız sağ olsun' dedi. Yengemin de kırıkları varmış. Bolu'ya sevk ettiler. Yengemi de ameliyata almışlar. Durumu kötüymüş. İyileşmesi birkaç sene alırmış. Ağabeyim yardımsever birisiydi" dedi.

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