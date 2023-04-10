Zonguldak’ta ters tuş faciası! İkinci baharlarını yaşayamadan...

"TERS TUŞA BASINCA HALAT GERİLİP KOPMUŞ"



Mutlu Başoğlu, dedesinin evlendiği gün kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu.