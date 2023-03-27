Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

Konya'daki bir apartmanda akılalmaz bir olay yaşandı. Bebek ağlama sesi üzerine balkondan eve giren komşular, çöp evle karşılaştı. Evde yarı çıplak 1,5 yaşlarındaki kız bebeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İsmi Asel olduğu öğrenilen bebek koruma altına alınırken, cani anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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