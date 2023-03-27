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Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

Konya'daki bir apartmanda akılalmaz bir olay yaşandı. Bebek ağlama sesi üzerine balkondan eve giren komşular, çöp evle karşılaştı. Evde yarı çıplak 1,5 yaşlarındaki kız bebeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İsmi Asel olduğu öğrenilen bebek koruma altına alınırken, cani anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:53
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Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

Akılalmaz olay Konya'da yaşandı. Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan Manolya Apartmanının çatı katında yaşayan cani anne Fatmanur G., iddiaya göre 1,5 yaşlarında olduğu ve isminin Asel olduğu bilinen kız bebeğini evde bırakıp gitti.

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Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

BEBEK AĞLAMA SESLERİ

Dün gece saatlerinde bebek ağlama sesleri üzerine şüphelenen komşular, yan dairenin balkonundan eve girdi.

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Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

ÇÖP EVDEN ASEL BEBEK ÇIKTI

Çöp evle karşılaşan vatandaşlar bebeği de yarı çıplak halde yerde buldu.

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Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

ASEL BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalesinin ardından bebeği hastaneye kaldırıldı.

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Çöp evden bebek çıktı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu | Konya’da akılalmaz olay

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeğin devlet korumasına alınacağı belirtildi.