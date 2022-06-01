Amasya’da bir evden çıkan çöp sayısı şoke etti! Kokusu bütün mahalleyi sarmış
Amasya’da bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içinde çöp yığınıyla karşılaştı. Yapılan çalışma sonucu evden 2 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerle dolu evden ayrıca 5 bin 133 lira da para bulundu.
Amasya'da belediye ekiplerinin kötü koku şikâyeti üzerine gittikleri bir evden 2 kamyon çöp çıktı.
Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi Selçuk sokaktaki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredeki vatandaşlar, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı.
Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5 bin 133 lira da para bulundu.
DEFALARCA UYARMIŞLAR
Mahalle Muhtarı Cem Yeni, "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımızın çöp evi vardı. Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı. Mahalle sakinlerimizde havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikâyetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar" dedi.
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