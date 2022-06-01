Amasya’da bir evden çıkan çöp sayısı şoke etti! Kokusu bütün mahalleyi sarmış

Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi Selçuk sokaktaki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredeki vatandaşlar, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı.

Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5 bin 133 lira da para bulundu.