Bolu'da feci kaza! Tekne battı: 1 kişi kayboldu
Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde balıkçı teknesinin batmasıyla, suya düşen Ferdi Uludağ kayboldu, Uğur Çınar ise yüzerek kıyıya ulaştı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, dün gece, ilçedeki Taşlıyayla Göleti'nde meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için gölete gelen arkadaşlar Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ, teknenin batmasıyla suya düştü.
Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıktı, Uludağ ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Zonguldak Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden de yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptı, ardından botla arama çalışmalarına başladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...
- Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!
- Nisan ayı kira atış oranı açıklandı mı? Kira zammı kaç TL oldu? TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2023!
- 2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...
- 2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...
- Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
- 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numarasına göre...