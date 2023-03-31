O konutlar asrın felaketinden etkilenmedi! İşte nedeni...
6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketine uyandı. 7.7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, 1950'lere kadar şehrin merkezi durumundaki "Yukarı Pazarcık" bölgesine geri dönüyor. TOKİ tarafından inşaatına başlanan konutların temelleri, depremden etkilenmeyen "Yukarı Pazarcık" bölgesine atılıyor. Şantiye şefi Serhat Sarıgül, "Deprem zamanında buradaki konutlar hasar almadı. Buradaki konutlarda herhangi bir deprem endişemiz yok" dedi. Sarıgül, bu bölgenin merkez üssü olmasına rağmen asrın felaketinde neden hasar almadığını açıkladı. İşte ayrıntılar...
1950'li yıllara kadar ilk yapılaşmanın başladığı Pazarcık, daha sonrasında "Aşağı Pazarcık" olarak nitelendirilen bölgeye doğru ilerledi. Depremden en çok etkilenen yer ise "Aşağı Pazarcık" oldu. Yeni konutların yapılacağı "Yukarı Pazarcık" bölgesinde binaların sağlam olduğu, bir kısmının da afeti hafif hasarla atlattığı görüldü.
Yukarı bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında sahiplerine teslim edilen konutların hiçbiri ise depremden etkilenmedi.
7.7 büyüklüğündeki depremin merkezi olan ilçe, yerleşimin başladığı ilk noktasına dönüyor. Halk arasında "Yukarı Pazarcık" olarak adlandırılan bölgede daha önce başlayan etaplara ek olarak depremden sonra temelleri TOKİ tarafından atılan 3. etapta ise 321 konutun inşaat çalışmaları sürüyor.
"DEPREM ZAMANINDA BURADAKİ KONUTLAR HASAR ALMADI"
Şantiye şefi Serhat Sarıgül, 3. etap 321 konutun inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yeni konutların yapılacağı bölgede binaların hasar almadığını söyledi.
İki temelin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini ifade eden Sarıgül, "Temelin biri gro beton aşamasında diğer temelde de kırımlar devam ediyor. Zeminin kaya olmasından dolayı temel açma süreci biraz daha uzuyor. Daha önceden de 210 adetlik bir projemiz vardı. Deprem zamanında buradaki konutlar hasar almadı. Buradaki konutlarda herhangi bir deprem endişemiz yok" dedi.
Yeni konutların zemin etüdünün yapıldığını anlatan Sarıgül, "Depremin merkez ana üstü dediğimiz yer, Büyüknacar Köyü. Buraya da 3 kilometre uzaklıkta. Merkez üssü olmasına rağmen de biz herhangi bir problem yaşamadık. Bunun da nedeni birincisi zeminin çok iyi olması. İkincisi de yönetmenliğe uygun yapmış olduğumuz binalar. Bizim yaptığımız konutlar, bu felaketten etkilenmedi" diye konuştu.
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