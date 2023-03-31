Yoğun kar uyarısı! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı | Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözü gerçek oldu. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yurdun doğusundaki 10 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı.
Mart ayının son günlerinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı.
Soğuk hava ve kar yağışının Nisan ayının ilk günlerinde de etkili olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
UYARILAR
YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
31 MART CUMA
4 NİSAN SALI
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunun iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin( Sinop hariç) yağmur, iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde karlakarışık yağmur, iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu
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