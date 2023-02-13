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TOKİ konutları depremlerde ayakta kaldı! Yıkılan binaların çoğu 2 bin yılı öncesi yapılar

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Giriş: 13.02.2023 08:58
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 10 ilde TOKİ tarafından inşa edilen 133 bin 759 konutun hiçbiri yıkılmadı. Deprem bölgesinde enkaza dönen yapıların yüzde 99'unun da 2000 yılı öncesinde inşa edildiği tespit edildi. İşte detaylar…
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