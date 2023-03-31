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TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler! Hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler! Hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı

İstanbul’un Ümraniye TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü ve araç sahibine toplam 14 bin 4 lira para cezası kesildi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak mevkii Kadıköy istikametinde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı.

Aşırı hızla şerit değiştirerek ilerleyen 34 GF 0040 plakalı hafriyat kamyonu hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Uzun süre bu şekilde giden kamyon, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat kamyonu sürücüsünün S.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında, "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "Emniyet şeridi" maddesinden 4 bin 64 lira, "Aracın cinsine uygun şeritten gitmemesi" maddesinden 436 lira, "Yakın takip" maddesinden 436 lira, ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26/1-L-1 (SRC) maddesinden 1420 lira ceza kesildi. Araç sahibine ise "pisikoteknik" maddesinden 3 bin 584 lira olmak üzere toplam 14 bin 4 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü S.A.'nın sürücü belgesi trafikte yaptığı tehlikeli manevralar nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden "sağlık şartlarını yerine getirene kadar" geçici olarak iptal edildi.

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