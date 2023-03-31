TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler! Hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında, "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "Emniyet şeridi" maddesinden 4 bin 64 lira, "Aracın cinsine uygun şeritten gitmemesi" maddesinden 436 lira, "Yakın takip" maddesinden 436 lira, ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26/1-L-1 (SRC) maddesinden 1420 lira ceza kesildi. Araç sahibine ise "pisikoteknik" maddesinden 3 bin 584 lira olmak üzere toplam 14 bin 4 lira idari para cezası uygulandı.