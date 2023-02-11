TOKİ 10 ili vuran deprem felaketinde sınavı geçti! 133 bin 759 konut ayakta durdu

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TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi. TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİLER EVLERİNE GİREBİLİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 il Valilik ve Kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.

HASAR TESPİTİN YANI SIRA YENİ KONUTLAR İÇİN YER BELİRLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bir yandan enkaz hasar tespit çalışmalarını yürüttüğü, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda yeni yapılacak binalara ilişkin çalışmalara hızla başladığı öğrenildi.

"TOKİ BİNALARI YIKILMAZ ÇÜNKÜ TÜNEL KALIPTIR"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz, TOKİ binalarının depreme nasıl dayanıklı kaldığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ tarafından yapılan binaların yıkılmayacağını çünkü tünel kalıp olarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Korkmaz "Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşmaktadır. Tünel kalıp yapılırsa binalar depremde yıkılmaz. TOKİ tarafından da bu yöntem kullanılmıştır. Zaten yektin inşaat mühendisleri tarafından deprem bölgelerine uygun beton ve donatı kullanarak temelin de buna göre yapılmasıyla hiçbir binanın yıkılması beklenmez. Binaların içindeki tuğla ya da duvarların hasar görmesi depremlerde beklenir ancak hiçbir binanın tamamen yıkılması beklenmez" dedi.