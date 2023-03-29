Mart kapıdan baktırır atasözü gerçek oldu! Kara kış geri döndü ⛄ İstanbul ve Ankara'ya lapa lapa kar yağıyor | Meteoroloji uyardı
Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözü gerçek oldu. Salı günü başlayan sağanak yağış İstanbul ve Ankara'da yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 8 ila 15 derece birden düşeceğini açıklarken, 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.
Mart ayının son günlerinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Birçok ilde sağanak yağış etkili olmaya başlarken, bazı illerde kar yağışı etkisini gösterdi.
KAR YAĞACAK İLLER AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
SICAKLIKLARIN 15 DERECE DÜŞECEK
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden dikkatli tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'A KAR YAĞDI
Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Başkentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
29 MART ÇARŞAMBA
30 MART PERŞEMBE
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve yağmurlu, güneydoğusu ile Trakya kesiminin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğusunda güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli ve iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 12°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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