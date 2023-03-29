Meteoroloji'den 54 il için uyarı! Sağanak, fırtına ve kar yağışı...

Meteoroloji 54 il için uyarıda bulundu. O iller içinde İstanbul'da da şiddetli fırtına, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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