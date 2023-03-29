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Metrobüs arıza yaptı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Metrobüs arıza yaptı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde arıza yapan metrobüsün yolda kalması nedeniyle Avrupa istikametinde trafik kilitlendi. Yolcular araçtan indirilerek bir süre köprüde bekletilirken, daha sonra arızalan araç da köprüden kaldırıldı.

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