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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 66 yaşındaki Hayri Karakaş'ın Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi.

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