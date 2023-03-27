Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak açıkladı! | AFAD son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
Saat 17.35'te yaşanan depremin derinliği 8.7 kilometre olarak ölçüldü.
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