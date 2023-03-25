Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’dan “izin ücreti” kararı
Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. İşçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti. İşte detaylar...
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir kişi, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti.
Bilirkişi, sözleşmesi feshedilmiş işçinin, yıllık izin ücreti alacağından yüzde 30 indirim yapılmasına karar verdi. Kararı her iki taraf avukatının da temyiz etmesi üzerine konu Yargıtay'a taşındı.
Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti.
Kararı değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, çalışanın iş sözleşmesi devam ederken dinlenme hakkını ya da yıllık iznini ücrete dönüştüremeyeceğini, bu hakkından vazgeçemeyeceğini söyledi.
Zengin, "İş sözleşmesi sonlandığı andan itibaren de bu kullanmadığı izin varsa bu izinlerinin paralarını işveren ödemek zorunda." dedi.
Çalışanların verimli çalışması için hafta tatilleri ve yıllık izinler de anayasal bir hak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu
- Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!
- Peygamber Efendimiz'in İFTAR DUASI! Oruç açarken hangi dua okunur? Türkçe meali ve Arapça okunuşu
- Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
- TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...
- Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihleri 2023!
- 24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
- Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...
- Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?