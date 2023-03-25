Depremzede babaya büyük şok! Depremde hayatını kaybeden çocuğun cep telefonunu iade etmek için para istediler

'HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ'

Baba Esat Denli, "Ben 17 yaşında oğlumu kaybettim. Bu çok acı bir şey. Tarif edilecek bir durum değil. Kendisine beklentisini sorup çözüm bulacağımı belirttim. 'O fotoğraflara ihtiyacım var' dedim. Sonra yeğenime söyledim, yeğenim polis. Mesleğini de belirterek kendilerine mesaj attı. Sonra ürktüler ve bana dönüş yapmadılar. Bir şekilde konu Sivas emniyetine iletildi. O gece telefonun yeri tespit edildi. Telefon şahısların evinde çıktı. Saati de aldıklarını itiraf etmişler ve satmışlar. Telefonun içerisinde oğluma dair bütün bilgileri ve fotoğrafları silmişler. Telefonda başka insanların fotoğrafları ve hesapları vardı kullanmışlardı. Bilgileri geri getirebilirsek oğluma dair bir şeyler bulabileceğim. Ciddi anlamda bu durum beni derinden üzdü. Hiç beklemediğim bir şeydi. Orada 50 bin insan vefat etmiş. İnsanlar acı çekerken böyle bir şey ile karşılaşacağımı tahmin edemedim. Telefonu aldık. Telefonun içindeki bilgileri nasıl kurtarabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.