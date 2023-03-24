Artvin’de çay fabrikasında korkutan yangın! Ekipler seferber oldu: Söndürme çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine ekiplein hızlı şekilde bölgeye sevk edildiğini belirten Doruk, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Yangın, bu saat itibarıyla kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.