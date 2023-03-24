Artvin’de çay fabrikasında korkutan yangın! Ekipler seferber oldu: Söndürme çalışmaları devam ediyor
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çay fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Vali Yılmaz Doruk, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Yangın, bu saat itibarıyla kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi. İşte detaylar...
Yangın, AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinin müdahalesi ile kontrol alındı.
Vali Yılmaz Doruk, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, yangının saat 07.00 sıralarında ilçedeki ÇAYKUR'a ait fabrikada çıktığını hatırlattı.
İhbar üzerine ekiplein hızlı şekilde bölgeye sevk edildiğini belirten Doruk, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Yangın, bu saat itibarıyla kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Doruk, yangının çıkış sebebin araştırıldığını ifade ederek, "Yangın depolar kısmında meydana geldi, üretim yapılan fabrika kısmına sıçramadan kontrol altına aldık. Yakın zamanda çay sezonu başlayacak. Bu sebeple üretimde bir aksama yaşamayacağız." diye konuştu.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da yangın söndürme faaliyetine katıldı.
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