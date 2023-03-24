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Son dakika: Pendik'te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Son dakika: Pendik’te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü 2 yaralı

Son dakika haberleri... Pendik'te bulunan otelde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

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