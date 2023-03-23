Trakya’daki barajlarda son durum: 14 barajın 12’si alarm veriyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın 12'sinde toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü. Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.
Bölgede uzun zamandır süren kuraklık nedeniyle barajlardaki mevcut su günden güne azalıyor.
Bu yıl 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayına göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.
SUYU EN FAZLA AZALAN KENT KIRKLARELİ OLDU
Edirne'de 6 barajda 2022 yılının mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olan su miktarı, bu yıl 236 milyon 30 bin metreküpe geriledi.
Kırklareli'nde geçen yıl 269 milyon 979 bin metreküp su bulunan 4 barajda, bu yıl 165 milyon 656 bin metreküp su ölçüldü.
Tekirdağ'da ise 4 barajdaki su miktarı 199 milyon 468 bin metreküpten 160 milyon 593 metreküpe geriledi.
Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.
Edirne'deki barajlarda geçen yıla göre 44 milyon 2 bin, Tekirdağ da 37 milyon 875 bin metreküp azalma yaşandı.
Barajların 20 Mart 2022-20 Mart 2023 doluluk oranları şu şekilde:
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