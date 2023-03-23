Trakya’daki barajlarda son durum: 14 barajın 12’si alarm veriyor

Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayında 749 milyon 479 bin metreküp olarak kayda geçti.