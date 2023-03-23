Manisa’da eski eşini pompalı tüfekle katleden cani kocadan kan donduran savunma: Onu hala çok seviyorum

Dava sonrası kızının fotoğrafına sarılan ve gözyaşı döken Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan ise "Çok kötü duygular içerisindeyim. Kalbim neredeyse duracak gibi. Evlatsızlık kötü, tek evladımdı. Bütün yaşam kaynağımdı ama bir cani elimden aldı. Geride 3 öksüz bıraktı. Cezaevinden hiç çıkmamasını ve güneş görmemesini istiyorum. Kaçıncı kadın ölecek. Böyle caniler affedildi mi, bu tür olaylar yine olur" dedi.

Konuşmasına oturduğu bank üzerinden devam eden anne Alkan, "Kızımı hep dövüyordu. Kızımın şiddetten sol gözü görmüyordu. Cani içeride kendini kurtarmak adına yalan söyledi. Kızımın her yerine baksalardı. Her yerinde darp izi vardı. Çok defa kolları kırık ve alçılı gezdi. Yavrum, 'Annem, beni kurtar' diyordu. Kurtaramadım, gücüm yetmedi. Hep ölümle tehdit ediyordu. Beni dahi birkaç defa ölümle tehdit etti" şeklinde konuştu.