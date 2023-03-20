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Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

İstanbul’un önemli barajlarından biri olan Terkos Gölü'nde kuraklığın etkisiyle su seviyesi 31.38’e geriledi. Havadan görüntülenen gölde suların çekilmesiyle tarihi yol ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 31.38 olarak ölçüldü.

Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı bölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi. Geçen yıl 20 03.2022 tarihine yüzde 83.2 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl 31.38'e geriledi.

Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi bir yol ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Havdan çekilen gölde su seviyesinin gerilemesi nedeniyle bazı alanların kuruduğu bu nedenle tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.

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