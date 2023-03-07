Türkiye’de kuraklık tehlikesi! Baraj ve göletlerde korkutan görüntüler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, DSİ verilerine göre Afyonkarahisar genelinde 2010 itibarıyla barajların yüzde 75-80 civarında dolu olduğunu hatırlattı.

Erişmiş, Afyonkarahisar'daki baraj, göl, göletlerde izlemeler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Var olan suyun yüzde 75 azaldığını görüyoruz. Su krizine gidecek pozisyona gelmiş oluyoruz. Bununla ilgili ciddi şekilde öncelikle kanalların ve artezyenlerin kaçak yerleri kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kontrolü doğal olarak her aile yapamayacağına göre, halk olarak bizim bilinçlenmemiz lazım. Neyi kaybettiğimizi kaybettikten sonra anlayacağız. Ondan dolayı bu çalışmalarla insanların bu yılını kurtarırız. 2024-2025'te bundan daha kötü şeyler görebiliriz. Önlem almazsak suyu sadece yağmur olarak bekleriz. Bu süreç böyle gittiği zaman ciddi anlamda 2030 yılları bizi suyla ilgili tamamen krize sokmuş olacak."

İklim değişikliğinin dünya gündeminde var olmaya devam edeceğini vurgulayan Erişmiş, "Çünkü iklim değişikliklerinde ana faktörlerden bir tanesi insan olgusu. İklimle ve kuraklıkla ilgili ana kara aynı derecede etkilenmiyor. Mesela Amazonlardaki nüfus ve yağış oranı birbirinden farklı olduğundan, yani yağış oranı fazla nüfus az olduğundan dolayı çok fazla etkilenmiyor ama Asya'da bu durum tam tersi." dedi.