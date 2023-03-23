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İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber'de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

İstanbul'da Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi. Peki fiyatlarda son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fırsatçılara uyarılarda bulundu.

Şubat ayından itibaren et fiyatlarına ardı ardına yapılan fahiş zamların ardından özel sektör ve devlet harekete geçti.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi ve bugün satışları başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte detaylar;

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Et ve Süt Kurumu'nun Ramazan ayında yönelik et fiyatlarını sabitlemesi Ramazan'ın ilk günü itibariyle başladı.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Biz şu anda özel zincir marketlerden birindeyiz. Dana kıymanın kilogramı 190 TL. Hafta sonu 240 TL'den satılmıştı. 50 TL'lik bir indirim yapıldı yan tarafta dana kuşbaşının kilosu 210 TL olarak gösteriliyor satış fiyatı. O da hafta sonunda 259 liradan satılmıştı. Zincir marketlerde durum böyle.


Tarım Kredi'de ve Et ve Süt Kurumu'nda daha uygun fiyatlar.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

BİRİLERİ VURGUN MU YAPIYOR?

Et fiyatları ciddi anlamda arttı özellikle Ramazan'a girerken üstelik asrın felaketini yaşamış ülkemizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde depremzedelerimiz dertleriyle uğraşırken can kaybı varken birileri vurgun mu yapıyor acaba diye düşünmeden edemiyoruz.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Bu noktada et fiyatlarının artışını gören parakendeciler derneği yani yerel parakende marketçilerden oluşan bir STK İstanbul'da 2 binin üzerindeki mağazasındaki üyelerinin eti Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla kıymayı 190 dana kuşbaşını 210 TL'den satma konusunda bir tavsiye kararı aldı.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Bu özel yerel zincir marketler. Büyük zincir marketlerden birine dün gittim kıymanın kilosu 225 liraydı. Bakın burada 190 TL.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

"HEPSİNİN İSİMLERİ MEVCUT"

Bu fiyatlar merdiven çıkar gibi geçen hafta 15 TL arttı bu hafta da 15 TL arttı. Birileri bir oyun oynuyor. Piyasadan gelen istihbarattan ikinci önemli işaret Sayın Cumhurbaşkanı et fiyatlarından bahsetti. Dedi ki Et ve Süt Kurumu 119 lira kıymayı Ramazan boyunca 129 lira kuşbaşını satacak. Bu fırsatçılar yakalanacak. Bunu bilsinler. Hepsinin isimleri mevcut biliniyor.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Et ve Süt Kurumu diyor ki 8.500 ton 500 kilo kabul etsek bir hayvanı 17 bin büyükbaşa bilemediniz 20 bin büyükbaşa denk geliyor.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Bir tüccar 100 bin baş hayvan getiriyor bunun 20 binini kesiyor 80 binini stokta tutuyor. Bu arada haber salıyor piyasaya toptan et piyasasına et fiyatlarına karkas olarak 15 lira kilogramda zam gelecek diye.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Burada TCK 237. Madde işletilebilir. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis var.

Ciddi bir operasyon gerekiyor bu noktada.

İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

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