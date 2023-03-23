İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber’de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

Biz şu anda özel zincir marketlerden birindeyiz. Dana kıymanın kilogramı 190 TL. Hafta sonu 240 TL'den satılmıştı. 50 TL'lik bir indirim yapıldı yan tarafta dana kuşbaşının kilosu 210 TL olarak gösteriliyor satış fiyatı. O da hafta sonunda 259 liradan satılmıştı. Zincir marketlerde durum böyle.



Tarım Kredi'de ve Et ve Süt Kurumu'nda daha uygun fiyatlar.