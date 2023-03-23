Oğlunu ve torunlarını kaybettiği depremi böyle tarif etti: 7.7 değildi 2 katını düşünün

"EV BAŞIMIZA ÇÖKECEK SANDIK"

Depremi hissedip uyandıklarında evin çökeceğini sandığını belirten Mustafa Gün, "Allah'ım bir daha böyle bir afet vermesin. Çok kötü durumlar oldu. 7.7 büyüklüğünde değil de iki katını düşünün. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Söyleyecek çok bir şey yok. Depremi hissedip uyandığımızda ev başımıza çökecek sandık çok şükür biz kurtulduk ama çevremizde, eşimizde, dostlarımıza vefat edenler oldu. Benim 2 torunumla bir oğlum vefat etti. Toprağın altından ellerimle çıkardım. Söylenecek bir şey yok insanın içi burkuluyor" dedi.