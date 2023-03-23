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'Çocukları cennete gönderdim' dedi polis eve koştu! Kimlik kontrolünde kan donduran olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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’Çocukları cennete gönderdim’ dedi polis eve koştu! Kimlik kontrolünde kan donduran olay

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kimlik kontrolünde ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ diyen Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, çocukları 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre R.’yi ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. gözaltına alındı.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.

Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre'yi yatakta hareketsiz buldu.

Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.



Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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