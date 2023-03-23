Bursa’da yürekleri ağza getiren görüntü! Ters yönden giden otomobil ölüme meydan okudu
Dehşete düşüren görüntülerin adresi Bursa! Bir otomobil sürücüsü, onlarca araca rağmen inat ederek ters şeritte ilerledi. İşte ölüme meydan okuyan sürücünün yürekleri ağza getiren o görüntüsü...
Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, otomobil sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi.
Sürücü, inat ederek bir süre ters şeritten gitmeye çalışsa da karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmadı.
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