Millet İttifakı’nın giderek artan tehdidi! Cumhuriyet Gazetesi 28 Şubat düğmesine bastı! Cumhur İttifakı’nı terörize etmeye çalıştılar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşeceğini açıklamıştı. 6'lı koalisyondaki ortaklarından İYİ Parti'de yapılacak görüşme için olumlu bir tavır takıntı. CHP lideri oylarını artırmak için yalnızca HDP ile değil terör çizgisinde bulunan tüm oluşumlarla görüşme trafiği başlattı. Muhalif medya ise, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu gayet normal olarak karşıladı. Millet İttifakı, halkta hiçbir karşılığı bulunmayan, geçmişi oldukça karanlık olan bu yapılarla kol kola girmesi, çığ gibi büyüyen tepkilere rağmen geri adım atmadı.

CHP'li gazeteciler 14 Mayıs seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde vatandaşı tehdit edercesine, 28 Şubat'ta yaşanan krizlerin aynı senaryoları için de düğmeye bastı. Enver Aysever geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalından yaptığı bir konuşmada Kılıçdaroğlu'na "Diyanet'i kapatacaksın" çağrısında bulunmuştu. İşte Aysever'in o skandal konuşması:

"Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vuracaksın. Araştırma yapacaksın. Sayıştay'ı göndereceksin. Bu adamların altındaki araba nereden geliyor? Bu ihaleleri kim alıyor? Bir kere bunları yapacaksın. Arkasından bir müdürlüğe indirgeyeceksin bunu. Ve bu tür kitap ilmi vs gibi ilmi çalışmaları da üniversitelere devredip ilahiyatçıların elinden yapılıp Kültür Bakanlığı tarafından basılıp dağıtılmasına ihtiyaç varsa sağlayacaksın. Altını çiziyorum, dini kitap dahi olsa mutlaka Kültür Bakanlığı, Kültür Hizmetleri tarafından sınırlı sayıda ve ilahiyat fakültelerinden geçerek yani bir dinin propagandası, bir mezhebin propagandası adına değil bilimsel bir veri varsa eğer ya da üniversite yayınlarından çıkması gerekir. Bu nedir ya! Siz kimsiniz ya!"