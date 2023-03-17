Millet İttifakı'nın giderek artan tehdidi! Cumhuriyet Gazetesi 28 Şubat düğmesine bastı! Cumhur İttifakı'nı terörize etmeye çalıştılar
CHP'nin kalemşoru Cumhuriyet Gazetesi bugün skandal bir manşetle gündem oldu. HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı sonrası, muhalif medya "tetiği" çekti. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile pazarlık masasını meşru gören muhalif medya, AK Parti'nin seçim için destek çalışmalarını "terörize" etmeye kalkıştı. HÜDA PAR'dan sonra Menzil cemaatinin de Cumhur İttifakı'nı destekeleme açıklamasını hedef alan Cumhuriyet Gazetesi tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi skandal bir manşetle muhafazakar kesmi "gericilikle" suçlayıp tehlike oluşturmakla ithap etti. Geçtiğimiz günlerde de kendi sosyal medya hesabından yayın yapan CHP'li gazeteci Enver Aysever Kılıçdaroğlu'na "Diyanet'i kapatacaksın" çağrısında bulunmuştu. Muhalif medyaya göre; Millet İttifakı'nın kendi oy potansiyelini artırmak için terör çizgisinde bulunan her oluşumla görüşmesi normal, ama Cumhur İttifakı'nın meşru zeminde siyaset yapan, halk nezdinde bir karşılığı bulunan muhafazakar kurum ve kuruluşlarla görüşmesi "tehlikeli, gerici" bir olay.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşeceğini açıklamıştı. 6'lı koalisyondaki ortaklarından İYİ Parti'de yapılacak görüşme için olumlu bir tavır takıntı. CHP lideri oylarını artırmak için yalnızca HDP ile değil terör çizgisinde bulunan tüm oluşumlarla görüşme trafiği başlattı. Muhalif medya ise, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu gayet normal olarak karşıladı. Millet İttifakı, halkta hiçbir karşılığı bulunmayan, geçmişi oldukça karanlık olan bu yapılarla kol kola girmesi, çığ gibi büyüyen tepkilere rağmen geri adım atmadı.
CHP'li gazeteciler 14 Mayıs seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde vatandaşı tehdit edercesine, 28 Şubat'ta yaşanan krizlerin aynı senaryoları için de düğmeye bastı. Enver Aysever geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalından yaptığı bir konuşmada Kılıçdaroğlu'na "Diyanet'i kapatacaksın" çağrısında bulunmuştu. İşte Aysever'in o skandal konuşması:
"Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vuracaksın. Araştırma yapacaksın. Sayıştay'ı göndereceksin. Bu adamların altındaki araba nereden geliyor? Bu ihaleleri kim alıyor? Bir kere bunları yapacaksın. Arkasından bir müdürlüğe indirgeyeceksin bunu. Ve bu tür kitap ilmi vs gibi ilmi çalışmaları da üniversitelere devredip ilahiyatçıların elinden yapılıp Kültür Bakanlığı tarafından basılıp dağıtılmasına ihtiyaç varsa sağlayacaksın. Altını çiziyorum, dini kitap dahi olsa mutlaka Kültür Bakanlığı, Kültür Hizmetleri tarafından sınırlı sayıda ve ilahiyat fakültelerinden geçerek yani bir dinin propagandası, bir mezhebin propagandası adına değil bilimsel bir veri varsa eğer ya da üniversite yayınlarından çıkması gerekir. Bu nedir ya! Siz kimsiniz ya!"
GİDEREK ARTAN TEHDİDİN BOYUTU
Cumhuriyet Gazetesi, bugünkü manşetinde Cumhur İttifakı'nın genişleme politikasını terörize etmek adına skandal bir manşetle gündem oldu. HÜDA PAR'ın "Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklamasının ardından Menzil cemaatinin de Cumhur İttifakı'na destek açıklaması sonrası gazete "GERİCİ TEHLİKE BÜYÜYOR" manşetiyle çıktı. Başkan Erdoğan'ı kendilerince karikatürize ettiklerini sanan gazete, muhafazakar insanları da "öcü" gibi göstermeye çalıştı. Tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi inançlı insanları inancından ötürü "gerici, yobaz, karanlık, tehlikeli" olarak yaftalayan Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı bu manşet Millet İttifakı'nın olası bir iktidarı durumunda Türkiye'nin başına geleceği tabloyu özetler nitelikte.
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