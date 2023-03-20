28 Şubat’ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel | PORTRE

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Hasan Celal Güzel 19 Mart 2018'de 73 yaşında vefat etti. Herkes onu "Tank Hasan" lakabı ile bilirdi. Ama bir de sokakta hemen herkesle tokalaşıp öpmesi ile tanınırdı. Zaten kendini de "Öpüşme ve el sıkma şampiyonuydum" diye tanımlardı. Hasan Celal Güzel'i saygı ve rahmetle anıyoruz. İşte onun renkli siyasi hayatını anlatan haberimiz...

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