Eskişehir'de 28 Şubat'ın başörtüsü düşmanlığı hortladı! Depremzede öğrenciye ikinci travma! Mağdur aile konuştu
Hatay Antakya'da asrın felaketine yakalanıp ağır hasar binalarından sağ çıkan ve Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya çalışırken 9. sınıf öğrencisi kız çocuklarının naklini yaptırmak istedikleri Özel Çağdaş Okulları'nın müdürü İsmail Samur'dan "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok, burada zorlanırsın" yanıtı alan aile konuştu.
Ailenin şikâyeti üzerine CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okulları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı idari soruşturmanın ardından Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın suç duyurusuyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
'ÖNCE ANLAYAMADIK'
T.N.İ.'nin ağabey M.İ.; ablası, yeğenleri dahil birçok yakınını kaybettiklerini belirterek; yeniden normal bir hayata dönmek için Eskişehir'e geldiklerini anlattı. Ağabey M.İ., Antakya'da Kız İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kardeşini, Özel Çağdaş Okullarına nakil yaptırmak için okul müdürü ile görüştüklerini aktardı. Okul müdürünün önce şaka yaptığını düşündüklerini söyleyen M.İ., "Ciddi olabileceğini düşünmedik. Biz önce üniformadan bahsediyor sandık. Sonra baktık ki ciddi ciddi başörtüsüne dil uzatıyor, kıyafetine laf ediyordu. Daha fazla polemiğe girmeden oradan ayrıldık" dedi.
'BİR TRAVMA DAHA YAŞADI'
M.İ., "Birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Psikolojik sorun yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımızı sarmaya geldik. Çocuklar, depremin şokunu atlatıp okula gitsin, geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu zihniyet bu dönemde hâlâ nasıl sürüyor anlamış değiliz" diye konuştu.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan mağdur edilen öğrenci T.N.İ., yaşananların ardından Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...
- 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...
- Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat'ın çıkardığı şarkılar!
- ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay Zekanın tehdit ettiği meslekler hangileri? İnsanların yerini alabilir...
- 18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı
- Yapı Kredi çalışanı Efe Demir kimdir, ne iş yapıyordu? İntihar eden EFE DEMİR'in yazdığı mektup...
- Süper hücre fırtınası olayı nedir? Süper hücre ne demek, neden oluşur?
- Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...
- PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
- 18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar açıklandı?
- 18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet