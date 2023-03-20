20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

Eczacı kalfalığı için başvuru yaptığı ajanstan gelen yanıtla Üniversite öğrencisi Rabia Sütçü, hayatının şokunu yaşadı. Başörtülü olduğu için iş başvurusunun reddedildiğini öğrenen Sütçü, 'Zihniyetiniz batsın sizin' diyerek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Genç kız iğrenç olayı sosyal medyada paylaşınca linç edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:18
  • 1
  • 13
28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

Rabia Sütçü 28 yaşında bir üniversite öğrencisi. Yarı zamanlı işlerde çalışarak harçlığını çıkarıyor. Bir ajansın iş başvurularına ise birkaç kez başvurup çalışma imkânı buldu. Son başvurusunda ise bir eczanede bir markanın tanıtımını yapmak için başvurdu ama iddiasına göre bu işe tesettürlü olduğu için kabul edilmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

Sütçü, bu durumu sosyal medyadan "Az önce sadece başörtülü olduğum için işe reddedildim. Evet, yıl 2023 ve hala başörtü sorunu var. Zihniyetiniz batsın sizin" diyerek duyurdu. Bu haykırışı milyonlarca görüntülenme elde etti ama paylaşımının kurgu olduğunu iddia edenler tarafından sosyal medya lincine maruz kaldı. Rabia Sütçü, SABAH'a yaşadıklarını, hislerini ve sosyal medyada uğradığı linci anlattı.

  • 3
  • 13
28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

"BENİ PASİFİZE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi'nden İlaç Mümessili Bölümü'nü bitirdiğini söyleyen Rabia Sütçü, "Atatürk Üniversitesi'nde ise Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyorum. Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. Birkaç kez çalıştığım bir ajansın WhatsApp'taki iş grubuna gelen bir ilana başvurdum.

  • 4
  • 13
28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

Kendi mesleğim olduğu ve daha önce de bu işi yaptığım için ısrarla bu işte çalışmak istedim. Ama ajans bana tesettürlü olduğum için işe uygun olmadığımı ve çalışamayacaklarını söyledi. Daha önce de eczanede çalıştığım için böyle bir cevap beklemiyordum. Çok şaşırdım. Doğal olarak buna karar veren firmanın hangi firma olduğunu sordum ama söylemediler.

  • 5
  • 13
28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

Yıl olmuş 2023 ve hâlâ; böyle bir ayrımcılık yaşanıyor olması beni incitti. Çok üzüldüğüm için sosyal medyadan kişisel bir serzenişti benimkisi. Fakat iş başka bir boyuta geldi. Ajans tarafından da çok rahatsız edildim, tehdit mesajları ve tehdit aramaları oldu. Beni pasifize etmeye çalıştılar."