28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

Kendi mesleğim olduğu ve daha önce de bu işi yaptığım için ısrarla bu işte çalışmak istedim. Ama ajans bana tesettürlü olduğum için işe uygun olmadığımı ve çalışamayacaklarını söyledi. Daha önce de eczanede çalıştığım için böyle bir cevap beklemiyordum. Çok şaşırdım. Doğal olarak buna karar veren firmanın hangi firma olduğunu sordum ama söylemediler.