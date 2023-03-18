Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

2 bin 500 yılda bir düşecek yağış miktarı, Bozkurt'ta oldu. Bundan sonra iklim değişikliğiyle birlikte, 2 bin 500 senede bir görülecek yağış, 20 senede bir görülecek. Şanlıurfa için de geçerli bir durum. Epey zamandır bu kadar şiddetli yağış görmüş müydük, hayır. Bir daha ne zaman görürüz, 50 sene sonra diyemiyoruz. Muhtemelen 3-5 senede bir böyle yağış göreceğiz. Senede 4-5 defa kar yağardı artık yağmıyor ve yağmayacak. İşte iklim değişikliği dediğimiz bu" dedi.