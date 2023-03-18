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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

Sel baskını nedeniyle oluşan afetlerin iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli. Sel 10 senede bir oluyorsa artık 3 senede bir olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:30
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Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

Son olarak Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin, iklim değişikliğinin etkileri olduğu belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sel felaketlerinin şiddetini artırarak daha sık görüleceğini, 10 yılda değil 3 yılda bir görüleceğini ifade etti.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

"3-5 YILDA BİR BÖYLE YAĞIŞLAR GÖRECEĞİZ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEDİĞİMİZ BU"

İklim değişikliğinin etkilerinin görülmeye başladığını dile getiren Kurnaz, bu tür yağışların 3-5 yılda bir görülebileceğini söyledi. Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İklim krizi, doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli, daha uzun süreli ve daha geniş alanlarda görülür hale getirir. Yağıştan bahsediyorsak, daha kısa, şiddetli, yoğun yağış, daha sıklıkla ve çok yerde görülecek. İki sene önce bunu Bozkurt'ta gördük.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

2 bin 500 yılda bir düşecek yağış miktarı, Bozkurt'ta oldu. Bundan sonra iklim değişikliğiyle birlikte, 2 bin 500 senede bir görülecek yağış, 20 senede bir görülecek. Şanlıurfa için de geçerli bir durum. Epey zamandır bu kadar şiddetli yağış görmüş müydük, hayır. Bir daha ne zaman görürüz, 50 sene sonra diyemiyoruz. Muhtemelen 3-5 senede bir böyle yağış göreceğiz. Senede 4-5 defa kar yağardı artık yağmıyor ve yağmayacak. İşte iklim değişikliği dediğimiz bu" dedi.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

"BU YAĞIŞLAR HİÇBİR YERİ BELSEMİYOR, TOPRAĞI ALIP GÖTÜRÜYOR"

Bir gecede yağan 150 kilogram yağmurun toprağa zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da şu ana kadar yağış 1 kilogramın altında. Düşünün bir gecede yaklaşık 150 kilogram yağış buraya düşmüş olsa, bu bir afettir. Bu İstanbul, Şanlıurfa, New York için de bir afettir. Biz senelerdir bunun geleceğini söylüyoruz. Daha da kötü olacağını söylüyoruz. İklim krizi bu tür yağışları, daha sık görülür daha şiddetli olur hale getirecek.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı

Bu yağışın kimseye bir faydası yok. Bizim istediğimiz yağış, (dün) İstanbul'da olan yağış. Bu şekilde İstanbul'daki gibi sakince 10 gün yağsın, bu toprağı, yeraltı sularını besliyor. 150 kilogram yağış bir gecede yağacak olursa o hiçbir yeri beslemiyor. Üstüne bir de erozyonla toprağı alıp götürüyor. Burada o kadar yağış olduğunda, denizlere gidiyor. Bizim işimize yaramıyor. Yağışın uzun süreli ve hafif olanı makbuldür.