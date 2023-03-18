18 Mart 2023, Cumartesi
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sellerin ardından korkutan açıklama: Bu gördüklerimiz daha çok azı
Sel baskını nedeniyle oluşan afetlerin iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek. Bu gördüklerimiz daha çok azı. Her yer tehlikeli. Sel 10 senede bir oluyorsa artık 3 senede bir olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:30
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