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Şanlıurfa'daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti

Şanlıurfa'da sele kapılan bir Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen Reşat Ayva'nın elini uzattığı görüldü. Sele kapılan Ayva'nın bu görüntüsü ise tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Selin simgesi olan selzede Ayva'dan ise güzel haber geldi. Selde sürüklenen Reşat amcanın Şanlıurfa'daki Zeytinlik Otoparkı'nın önüne vardığında otoparkçılar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:33
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Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı dün sağanak yağış sonrası sel felaketi vurdu. Sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinin yaşandığı kentlerden vatandaşlar selin etkisini gösterebilme adına cep telefonlarıyla görüntüler de çekerek sosyal medyadan paylaştı.
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Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti

Kimi vatandaşlar ise ailelerinin selde mahsur kaldığı adres bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım da istedi. Birçok kişi bulundukları yerlerden devlet kurumları aracılığıyla tahliye edildi, çalışmalar ise sürüyor.

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Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti

ELİNİ UZATTI!
Selin simgesi olan Reşat amcanın görüntüsü ise Şanlıurfa'da çekildi. Sele kapılan bir Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen Ayva'nın elini uzattığı da yansıdı.

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Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti
Videoyu çeken kişi ise elini uzatan Reşat amcayı kurtarmak yerine kamera çekimini sürdürdü. Birçok kişi görüntüyü çekenin yardım etmemesine sosyal medyadan tepki gösterirken, kimileri ise çekimi yapanın selin sürüklediği arabalara yoğunlaştığını ve elini uzatan şahsı görmediğini savundu.
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Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti

YÜREKLERİ DAĞLADI!

Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan ve selin simgesi olan selzede Reşat Ayva'nın kurtarılması için dualar edildi ve paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada birçok vatandaş akıntıda sürüklenen Ayva'nın akıbetinin ne olduğunu da merak ederek sosyal medyadan durumunun ne olduğuna dair sorular yöneltti.