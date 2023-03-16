Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti

YÜREKLERİ DAĞLADI!

Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan ve selin simgesi olan selzede Reşat Ayva'nın kurtarılması için dualar edildi ve paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada birçok vatandaş akıntıda sürüklenen Ayva'nın akıbetinin ne olduğunu da merak ederek sosyal medyadan durumunun ne olduğuna dair sorular yöneltti.