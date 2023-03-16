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Şanlıurfa'daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti
Şanlıurfa'da sele kapılan bir Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen Reşat Ayva'nın elini uzattığı görüldü. Sele kapılan Ayva'nın bu görüntüsü ise tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Selin simgesi olan selzede Ayva'dan ise güzel haber geldi. Selde sürüklenen Reşat amcanın Şanlıurfa'daki Zeytinlik Otoparkı'nın önüne vardığında otoparkçılar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:01Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:33